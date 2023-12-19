GÜNCELLEME - Adana'da eski hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle 2011'de kapatılan Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Adana Devlet Hastanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Deprem bölgesine gönderilecek malzemelerin konulduğu depo olarak kullanılan binadaki alevler, kısa sürede binanın büyük kısmına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesine ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi.

Polis, zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Vali Yavuz Selim Köşger de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Erkan Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.30'da alınan ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Bina içinde kimyasal bazlı maddelerin olduğunu belirten Kandemir, "Ekiplerimiz yaklaşık 30 araç, 20 arazöz ile müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün araçları, ASKİ'ye bağlı tankerlerle müdahale ediyoruz. Yangının büyük kısmı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başladık. İnceleme yapıldıktan sonra detaylı bilgi aktaracağız." dedi.