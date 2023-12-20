Adana'da küçükbaş hayvan yüklü tırda 123 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da, küçükbaş hayvan yüklü bir tırda 123 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen küçükbaş hayvan yüklü bir tırı takibe aldı.

Ekipler, aracı kent merkezinde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin aracın kasasına tepki vermesi üzerine burayı inceleyen ekipler, küçükbaş hayvanların arasındaki 5 çantada 123 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan Bülent G. ve Mesut A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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