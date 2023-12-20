Adana'da atlı polisler toplumsal olaylara karşı tatbikat yaptı Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara müdahalelere hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara müdahalelere hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Çevik Kuvvet Şubesi Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Atlı Polis Grup Amirliği yerleşkesindeki tatbikat öncesi polisler, atlarına ısınma koşusu yaptırdı.

Atlı polisler senaryo gereği çıkan toplumsal olaya karşı önlem aldı. Sis ve ses bombalarının da kullanıldığı tatbikatta ekipler, göstericilere müdahale etti.

Atlı polisler, grubu çevrelerken yaya çevik kuvvet ekipleri de koridor oluşturup gösteri düzenleyen kişileri gözaltına aldı.

Tatbikatta, Çevik Kuvvet Şubesi Köpek Eğitim Merkezinden toplumsal olaylara müdahale ve devriye köpeği "Leon" da yer aldı.