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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:36
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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.Ş. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu ve örgüt içinde "ev abisi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirterek Y.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.Ş, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Y.Ş'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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