Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı

Adana'da çıkan yangın sonucu kullanılmaz duruma gelen eski devlet hastanesi binasında inceleme başlatıldı.

Yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle 2011'de kapatılan Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Adana Devlet Hastanesinde dün çıkan yangının söndürülmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri binada soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınabilen yangında büyük bölümü zarar gören binanın bazı kolonlarının da hasara uğradığı tespit edildi.

Ekiplerin, deprem bölgesine gönderilecek malzemelerin konulduğu depo olarak kullanılan eski hastane binasındaki incelemeleri ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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