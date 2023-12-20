Adana'da sitenin güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa 9 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ikamet ettiği sitenin güvenlik görevlisini çıkan tartışma sonrası bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık B.A'nın olay günü Huzurevleri Mahallesi'ndeki ikamet ettiği siteye girdiği sırada güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübedeki masaya tekme attığını ve kendisine müdahalede bulunan güvenlik görevlisi Ö.C'yi çıkan tartışma sonrası basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde bıçakla ağır yaraladığını belirtti.

Savcı, sanığın olay sırasında öldürme kastıyla hareket ettiğini bildirerek, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık B.A, müşteki ile arasında herhangi bir husumet olmadığını ileri sürdü.

Olay günü alkol ve uyuşturucu kullandığını söyleyen B.A, "Yanımda da bıçak taşıyordum. Ö.C. ve arkadaşı üzerime doğru yürüdü. Ben de kendimi savunmak adına bıçağı hedef gözetmeksizin salladım. Müştekiyi yaralama amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.