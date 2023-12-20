Adana'da "Yeşil Zirve-2" toplantısı gerçekleştirildi Adana'da, Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ve Adana Sanayi Odası (ADASO) ortaklığında Yeşil Zirve-2 toplantısı yapıldı.

Adana'da, Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ve Adana Sanayi Odası (ADASO) ortaklığında Yeşil Zirve-2 toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tabiata kötü davranmanın bedelinin ödendiğini söyledi.

Küresel ısınmanın felaketleri beraberinde getirdiğini ve ciddi tehlikeyle karşı karşıya olunduğunu belirten Karalar, belediye olarak karbon ayak izini ve küresel ısınmayı kendi ölçülerinde azaltmak noktasında yenilenebilir enerji yatırımları yaptıklarını dile getirdi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da proje kapsamında birçok konuda Adana'nın önemli kazançlar elde ettiğini aktardı.

Bu kapsamda toplamda 50 firmayla işbirliği yaparak üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğini tüm yönleri açısından teşhis ettiklerine dikkati çeken Kıvanç, "Yeşil Yol Haritaları hazırlayarak bu firmalara rehberlik ettik ve sürdürülebilirlik konusunda somut adımlar atmalarına yardımcı olduk. Bu süreçte, ölçüme uygun olan 30 firmada karbon ayak izi ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu sayede, karbon salınımını kontrol altına alarak çevremize daha duyarlı bir sanayi oluşturmanın önemli adımlarını attık." ifadesini kullandı.

- "760 bin ton plastik atığın oluşmasını engellediğimizi düşünüyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Sabriye Ayhan da açılış konuşmalarının ardından zirvenin "Yeşil Mutabakat Kapsamında Güncel Değerlendirmeler" oturumunda konuşma yaptı.

Ayhan, 2018-2020 yılları arasında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda üç kez değişiklik ve ilaveler yapıldığını anımsattı.

Ambalaj atıkları ve diğer özel atık grubunda bulunan ürünlerde geri kazanım katılım payı uygulamasını getirdiklerini hatırlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan poşetlerle ilgili yaptığımız uygulama da 1 Ocak 2019 itibarıyla gündeme geldi. Buradaki amacımız, aslında tek kullanımlık plastiklerden olan plastik poşetlerin çevre kirliliğini engellemesi için bir yasaklama değil, bunun azaltılmasına gitme ilkesiyle hareket ettik. Bununla ilgili amacımız alternatif taşıma ekipmanlarının oluşturulması. 760 bin ton plastik atığın oluşmasını engellediğimizi düşünüyoruz. Tabii bunun ekonomik anlamda da kazancı oldu."

- "2023 yılı sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak da iklim değişikliğinin, son yıllarda hem Türkiye'nin hem de dünya gündeminin en üst sıralarında yer alan küresel bir sorun haline geldiğine işaret etti

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, 2015-2022 yılları arasındaki verinin en sıcak 8 yıllık veri olduğunu ifade eden Solak, "2022 küresel sıcaklık ortalamasındaki artış da 1,15 derece olarak gerçekleşti. 2023 yılı da bu anlamda sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Küresel ölçekte ocak-ekim periyodunun sıcaklık artış ortalaması 1,43 derece sıcaklık artışıyla hesaplandı. Dünya Meteoroloji Örgütünün 2024 yılının ilk çeyreğinde yayınlayacağı raporda, 2023 yılı tarihin en sıcak yılı olacak." diye konuştu.

Solak, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden birinin Akdeniz olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Küresel ortalama sıcaklık artışı 1,15 dereceyken Akdeniz havzasında bu artış 1,5 derecenin üzerinde gerçekleşti. Tabii bu durum iklim değişikliğine bağlı afetlerin sıklık ve şiddetini de Akdeniz Bölgesi özelinde arttırdı. Ülkemize baktığımızda da 2020 yılı Türkiye ortalama sıcaklıkları 1981-2010 ortalamasının 1,4 üzerinde gerçekleşti. Paris Anlaşmasının hedefi küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 ile sınırlandırmak. Tabii şu anki sıcaklık artışı 1,15 derece. 1,5 dereceye ulaşmak için kalan karbon bütçesi yaklaşık 260 milyar ton. Dolayısıyla böyle devam edildiği takdirde 2030'lu yılların başlarında 1,5 derece hedefinin aşılması söz konusu. Bunun sonucu olarak da Birleşmiş Milletler kırmızı alarm vermiş durumda."

Diğer konuşmacılar da "Yeşil Mutabakat Çerçevesinde Su Atık ve Enerji Yönetimi", "Yeşil Finansman ve Karbon Ticareti" ve "Yeşil Mutabakatta Sektörel Uygulamalar ve Dijital Ürün Pasaportu" oturumlarında sunum yaptı.