Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 9 bin 62 lira çıktı

        Adana'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 617 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 9 bin 62 lira çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 617 lira ceza uygulandı.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Adana Otogarı'nda dilencilik yapan Ali Erhan Doğan'ı yakaladı.

        Zabıta Daire Başkanlığına götürülen Doğan'ın üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı.

        Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Adana'da "Yeşil Zirve-2" toplantısı gerçekleştirildi
        Adana'da "Yeşil Zirve-2" toplantısı gerçekleştirildi
        Adana'da sitenin güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa 9 yıl h...
        Adana'da sitenin güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa 9 yıl h...
        Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
        Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
        Atlı polislerden 'izinsiz gösteriye müdahale´ tatbikatı
        Atlı polislerden 'izinsiz gösteriye müdahale´ tatbikatı
        Koyunlar ile kamufle edilen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Hulk' buldu
        Koyunlar ile kamufle edilen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Hulk' buldu
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis