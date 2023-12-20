Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, esnafı ziyaret etti Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnafla bir araya geldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kocaispir, 19 Mayıs ve Başak mahallelerine ziyarette bulundu.

Esnafı gezen Kocaispir, talepleri dinledi.

Kocaispir, ziyaret sırasında görüştüğü vatandaşlarla da sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "Güler yüzleri ve muhabbetleriyle bizleri ağırlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnafımıza bol kazanç diliyorum." ifadesini kullandı.