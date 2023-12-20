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        Turnuvalarda madalya alan sporculardan halk eğitim merkezine ziyaret

        Yüreğir Halk Eğitim Merkezinde eğitim alarak çeşitli turnuvalarda madalya kazanan sporcular, merkezi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 19:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:09
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        Turnuvalarda madalya alan sporculardan halk eğitim merkezine ziyaret
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        Yüreğir Halk Eğitim Merkezinde eğitim alarak çeşitli turnuvalarda madalya kazanan sporcular, merkezi ziyaret etti.

        Sporcular, antrenörleri Tolga Özer ve Nimet Has Özer ile Yüreğir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Meryem Gün'e ziyarette bulundu.

        Antrenör Özer, AA muhabirine, kurslar sayesinde keşfedilen yetenekli çocukların, uluslararası müsabakalarda yarışma fırsatı yakaladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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