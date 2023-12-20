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        Çukurova Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i transfer etti

        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pasör Nina Stojiljkovic'kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:13 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:13
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        Çukurova Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i transfer etti
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        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pasör Nina Stojiljkovic'kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş forması giyen pasör Nina Stojiljkovic ile anlaşmaya vardı. Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu Nina Stojiljkovic, daha önce Calcit Volley, Partizan, Volero Le Cannet takımlarında forma giydi. Nina Stojiljkovic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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