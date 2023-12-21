Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 678 uyuşturucu hap, 7,74 gram esrar ve 0,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.G, D.T. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.T. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.