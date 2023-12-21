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        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli adliyede

        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:11
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        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli adliyede
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        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S. ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de aldığı bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

        Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

        Ekipler, belediye binasında da arama yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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