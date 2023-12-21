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        Adana'da 300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da 300 bin paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:25
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        Adana'da 300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Adana'da 300 bin paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu tespit edilen kamyonu takibe aldı.

        Merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta 300 bin paket sigara bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü O.C.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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