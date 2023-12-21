Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.

Akıncılar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.