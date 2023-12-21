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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:38
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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Akıncılar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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