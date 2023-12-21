Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.
Akıncılar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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