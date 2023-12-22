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        Adana'da evinde ayakkabıya gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde ayakkabı içine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:46
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        Adana'da evinde ayakkabıya gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde ayakkabı içine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde, otomobille yanına gelen kişiye ayakkabı içine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, benzer suçlardan sabıkalı olması, evde yapılan aramada sırt çantası içinde 7,10 gram uyuşturucu ele geçirildiğini de dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık E.U. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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