Adana'da esnaf da tüketici de restoranların girişlerine fiyat listesi konulmasından memnun Adana'da esnaf da tüketici de işletmelerin girişlerine ve kapılarına fiyat ve içerik listesi konulması uygulamasını olumlu buldu.

Adana'da esnaf da tüketici de işletmelerin girişlerine ve kapılarına fiyat ve içerik listesi konulması uygulamasını olumlu buldu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakanlığın haksız kazançla ilgili gelen şikayetler üzerine TÜRES'in de katkılarıyla yönetmelikte değişiklik yaptığını belirten Serttaş, şöyle konuştu:

"Haksız kazançla ilgili bazı şikayetler vardı. Sonuçta da kapıların önüne fiyatların yazılmasıyla ilgili bir karar ortaya çıktı. 1 Ocak'tan itibaren inşallah tüm yeme-içme sektöründeki işletmelerde kapının önünde menü ve fiyatlar belli olacak. Şu an menülerimiz masalarımızda var ama yeni yılla birlikte kapılarımıza da asacağız."

Serttaş, iş yerlerinde aynı ürünlerin fiyatlarının mekanın kalitesi ve yanında sunulanlara göre değişiklik gösterebildiğini dile getirdi.

İşletmelerin giriş noktalarına ve kapılarına fiyat ve içerik listesinin asılması uygulamasını desteklediklerini belirten Serttaş, "Bu olayın yansıması müşterilerimize pozitif olacaktır. Bundan sonra daha net bir şekilde hesabını yapıp aynısını kasada da görecektir. Pozitif yansımasını göreceğiz." dedi.

- "Güven teşkil edecek bir uygulama"

Vatandaşlardan Ümit Hamarat da uygulamanın güzel olduğunu dile getirerek, "İnsanların neye ne kadar ödediğini bilmesi gerekiyor. Ona göre hesap kitap yapılması çok doğru ve güzel bir şey. Soru işaretine yer bırakmayacak, güven teşkil edecek bir uygulama olacak." ifadesini kullandı.