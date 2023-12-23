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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:52
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Ligde 6'şar galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 24 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Süper Lig'de sahasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, evindeki başarısını sürdürmeye çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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