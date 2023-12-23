Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde 6'şar galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 24 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, evindeki başarısını sürdürmeye çalışacak.

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