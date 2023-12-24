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        Adana'da sabah namazında şehitler için dua edildi

        Adana'da sabah namazının ardından, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:51
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        Adana'da sabah namazında şehitler için dua edildi
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        Adana'da sabah namazının ardından, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

        Merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, sabah namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.

        Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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