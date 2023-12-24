Adana'da sabah namazında şehitler için dua edildi Adana'da sabah namazının ardından, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

Adana'da sabah namazının ardından, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.

Merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, sabah namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.

Namaz sonrasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.