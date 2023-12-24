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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:03
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Esat Sancaktar

        ​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 39 Zeneli), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi

        ​​​​​​​Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol, Kaluzinski, Bytyqi, Van de Streek, Ege Bilsel, Buksa

        Goller: Dk. 1 Akintola, Dk. 45 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kart: Dk. 32 Ege Bilsel (Bitexen Antalyaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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