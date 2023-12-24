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        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere ÇKS uyarısı

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 2 Ocak'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:32
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        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden üreticilere ÇKS uyarısı
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        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 2 Ocak'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

        Müdürlüğün yazılı açıklamasına göre, kentteki çiftçilerin ÇKS'ye başvuruları devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, müracaatta bulunmak isteyenler için hafta sonları da hizmet veriyor.

        Açıklamada görüşleri aktarılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, kayıt yenileme ve başvuru işlemlerinin 2 Ocak 2024'te sona ereceğini kaydetti.

        Kökçüoğlu, başvuruların e-Devlet Kapısı'ndan da yapılabildiğini belirterek, "İlk defa müracaat eden üreticilerimiz ile kira veya taahhütname süresi biten, parsel ekleyip çıkarmak isteyen, hissedar değişikliği olan üreticilerimiz, ÇKS'ye kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerimize bizzat başvuru yapabilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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