Stat:YeniAdana

Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Esat Sancaktar

​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 65 ​​​​​​​Tayfun Aydoğan), Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 39 Zeneli), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 76 Nani)

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı (Dk. 82 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol (Dk. 63 Milosevic), Kaluzinski, Bytyqi (Dk. 46 Larsson), Van de Streek (Dk. 82 Emre Uzun), Ege Bilsel (Dk. 46 Safuri), Buksa

Goller: Dk. 1 Akintola, Dk. 45 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ege Bilsel, Dk. 80 Bünyamin Balcı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 57 Michut, Dk. 68 Tayfun Aydoğan, Dk. 90+4 Nani (Yukatel Adana Demirspor)

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