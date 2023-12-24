Adana'da 11 gün önce kaybolan kişi dere yatağında ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan kişi dere yatağında ölü bulundu.

Jandarma ekipleri, Tufanlı Mahallesi'nde 13 Aralık Çarşamba günü kendisinden haber alınamayan Mustafa Hakkulu'yu (35) aramak üzere çalışma başlattı.

Postkabasakal Mahallesi Kavuklu mevkisinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.

Dere yatağından ölü bulunan kişinin Mustafa Hakkulu olduğu belirlendi.

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