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        Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'da 2 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:54
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        Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Adana'da 2 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe, Çınarlı, Döşeme ve Alidede mahallelerinde 2 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet park halindeyken çalındı.

        İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

        Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki evlerin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Kamera kayıtlarından Soner E. olduğu belirlenen şüpheli, ikametine yapılan operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının bir apartmanın otoparkındaki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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