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        Adana'da tartıştığı kardeşini tabancayla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kardeşini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 15 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:34
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        Adana'da tartıştığı kardeşini tabancayla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kardeşini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 15 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık R.I. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 14 Şubat'ta müşteki M.I. ile ağabeyi R.I'nın telefonda tartıştığını ve sonrasında sanığın taksi ile kardeşinin Tellidere Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirtti.

        Savcı, tartışmanın burada da devam etmesi üzerine sanık R.I'nın yanındaki ruhsatsız tabancayla kardeşi M.I'ya iki el ateş ederek ağır yaraladığını bildirerek, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık R.I. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 14 yıl ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl olmak üzere toplamda 15 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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