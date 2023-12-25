Adana'da eski devlet hastanesi yangınıyla ilgili 2 çocuk gözaltına alındı

Adana Valiliği, 19 Aralık ve 22 Aralık'ta kentteki 2 eski hastane binasında çıkan yangınlarda arşiv malzemelerinin zarar görmediğini, soruşturma kapsamında 2 çocuğun gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta eski Adana Devlet Hastanesinde, 22 Aralıkta da eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinin giriş katında yangın çıktığı anımsatıldı.

Eski Adana Devlet Hastanesindeki yangının, 6 Şubat'taki depremlerde yardım olarak gelen ve kullanılmayacak durumdaki malzemelerin bulunduğu alanda çıktığı bilgisi verilen açıklamada, söz konusu alanda İl Sağlık Müdürlüğüne ait arşiv belgesi bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesindeki yangında da eski hasta dosyaları dışında arşiv malzemelerinin zarar görmediği belirtilerek, "Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangınla ilgili güvenlik kayıtlarının incelemesi neticesinde 12 ve 15 yaşlarında iki kız çocuğu emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı her iki yangınla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.