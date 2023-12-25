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        Adana'daki cinayetle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:22
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        Adana'daki cinayetle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Müslüm T, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve sanıkların babası Mustafa T. ile avukatlar ve tanıklar katıldı.

        Tanık H.D. geçen yıl 5 Ekim'de öldürülen Şeyhmus Doğan'ın olay günü kendisini aradığını ve oğlunun kavgaya karıştığını söylediğini anlattı.

        Hızla olay yerine gittiğini belirten tanık H.D, "Olay yerinde Şeyhmus Doğan'ın oğlu Halit Doğan'ın aracına tabancayla ateş edildiğini öğrendik. Daha sonra Müslüm T. olay yerine geldi. Şeyhmus Doğan'a doğru bir el ateş etti. Biz Müslüm T'yi kovaladık. Esmer T. ise elindeki bıçakla bize doğru saldırmaya başladı. Daha sonra bu kişiler otomobile binerek kaçtı." ifadesini kullandı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Müslüm T, olayda Şeyhmus Doğan'ı öldürme kastının bulunmadığını söyledi.

        Halit Doğan'ın evinin önünde kendisine kalabalık bir grubun saldırdığını öne süren Müslüm T, "Ben hedef gözetmeden ateş ettim. Kurşunun Şeyhmus Doğan'a isabet ettiğini bile bilmiyordum. Maktulü öldürme kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Savunması alınan diğer sanıklar Esmer T. ile Mustafa T. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de, Şeyhmus Doğan'ın başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile adli kontrol tedbirindekizk tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8 yıla kadar, Esmer T'nin kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve maktulün kardeşi M. Doğan'a bıçakla saldırdığı gerekçesiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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