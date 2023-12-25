MHP İl Başkanı Kanlı'dan şehit askerler için taziye MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için başsağlığı diledi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için başsağlığı diledi.

Kanlı, yazılı açıklamasında, terör saldırılarının gayesinin Türkiye'yi bölmek olduğunu belirtti.

İki günde 12 Mehmetçiğin şehit olmasından büyük acı ve üzüntü duyduklarını bildiren Kanlı, "Vatanımızı koruma uğruna can veren yiğitlerimize selam olsun. Bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyorum. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kıymetli, cefakar ailelerine, aziz milletimize başsağlığı niyaz ediyorum."​​​​​​ ifadelerini kullandı.