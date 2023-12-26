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        Adana'da minibüsün çarptığı yaya öldü

        Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:25
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        Adana'da minibüsün çarptığı yaya öldü
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        Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çakmak'a (68), N.A. idaresindeki minibüs çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çakmak’ın öldüğünü tespit etti.

        Kaza yerinde inceleme yapan polis, sürücü N.A'yı polis merkezine götürdü.

        Çakmak'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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