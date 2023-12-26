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        Adana'da 10 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da 10 milyon 800 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:47
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        Adana'da 10 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        Adana'da 10 milyon 800 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir depoya ve araca yönelik operasyon düzenledi.

        Depoda ve araçta yapılan aramalarda 10 milyon 800 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Bunun üzerine şüpheli Halit G, gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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