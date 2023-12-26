Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyazevler Mahallesi'nde market işleten kişi, silahla gasbedilmek istendiği iddiasıyla polise başvurdu.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, gasp şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, markete gelerek sigara alan ve para vermeden ayrılmak isteyen kişi ile market sahibi arasında tartışma çıkıyor.

Belindeki silahı çıkararak market sahibine gösteren şüpheli, daha sonra yeniden silahını beline koyuyor. Bir süre market sahibiyle konuşan şüpheli, masada duran başka bir kişiye ait sigaradan alıp iş yerinden ayrılıyor.