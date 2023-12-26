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        Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:46
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        Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Beyazevler Mahallesi'nde market işleten kişi, silahla gasbedilmek istendiği iddiasıyla polise başvurdu.

        Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, gasp şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, markete gelerek sigara alan ve para vermeden ayrılmak isteyen kişi ile market sahibi arasında tartışma çıkıyor.

        Belindeki silahı çıkararak market sahibine gösteren şüpheli, daha sonra yeniden silahını beline koyuyor. Bir süre market sahibiyle konuşan şüpheli, masada duran başka bir kişiye ait sigaradan alıp iş yerinden ayrılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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