Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Aralık'ta asayiş uygulamaları yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 44 tabanca, 14 tüfek, silahlara ait 987 mermi, 1 kilo 811 gram uyuşturucu, 376 uyuşturucu hap, 48 litre kaçak içki ve 9 çalıntı araç ele geçirildi.

Polis ekipleri 273 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili işlem yapılan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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