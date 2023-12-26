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        Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:49
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        Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Aralık'ta asayiş uygulamaları yaptı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız 44 tabanca, 14 tüfek, silahlara ait 987 mermi, 1 kilo 811 gram uyuşturucu, 376 uyuşturucu hap, 48 litre kaçak içki ve 9 çalıntı araç ele geçirildi.

        Polis ekipleri 273 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ruhsatsız silahlarla ilgili işlem yapılan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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