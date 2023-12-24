Adana'da dere yatağında ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, kayıp olarak aranırken 11 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Tufanlı Mahallesi'nde 13 Aralık'ta kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarından 11 gün sonra dere yatağında ölü bulunan Mustafa Hakkulu (35) için, Yüksekören Mahallesi'ndeki Narlıören Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Namaz kılınıp dua edilmesinin ardından cenaze defnedildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 13 Aralık'ta Hakkulu'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatmış, 24 Aralık'ta Postkabasakal Mahallesi Kavuklu mevkisindeki dere yatağında Hakkulu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

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