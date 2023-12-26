Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ekmek fırınından sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ekmek fırınından sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kocavezir Mahallesi'ndeki bir fırının çalışanları iş yerine geldiklerinde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

        İhbar üzerine fırına gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlardan sadaka kutusunun çalındığını tespit eden polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Görüntülerde, şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra fırının penceresinden sadaka kutusunu alarak uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar

        Benzer Haberler

        Adana'da gasp sanıklarına hapis cezası verildi
        Adana'da gasp sanıklarına hapis cezası verildi
        Tabanca gösterip, masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı, tutuklandı
        Tabanca gösterip, masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı, tutuklandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı
        Kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, toprağa verild...
        Kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, toprağa verild...
        GÜNCELLEME - Adana'da silahlı gasp girişimi şüphelisi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Adana'da silahlı gasp girişimi şüphelisi tutuklandı
        Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
        Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı