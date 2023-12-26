Adana'da sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ekmek fırınından sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocavezir Mahallesi'ndeki bir fırının çalışanları iş yerine geldiklerinde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine fırına gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlardan sadaka kutusunun çalındığını tespit eden polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde, şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra fırının penceresinden sadaka kutusunu alarak uzaklaşması yer alıyor.