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        Yüreğir'de 341 konutluk kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar sürüyor

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 341 konut ve 28 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:49
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        Yüreğir'de 341 konutluk kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar sürüyor
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 341 konut ve 28 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Yüreğir Belediyesinin açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Sinanpaşa Mahallesi'nde yürütülen çalışma sürüyor.

        İnşaat sahasında inceleme yapan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, örnek daireleri gezdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, 341 konut ve 28 iş yerini kapsayan projenin hızla ilerlediğini belirtti.

        Kocaispir, çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını ifade ederek, "Allah nasip ederse hak sahibi vatandaşlarımız, yakın bir sürede evlerinde oturmaya başlayacaklar. Yüreğir'de modern ve depreme dayanıklı şehirleşmenin önünü açmak istiyoruz. Bu kapsamda Adana'nın en işlevsel imar planlarını yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

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