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        Adana'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" yapıldı

        Adana'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:38
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        Adana'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" yapıldı
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        Adana'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kamu ve sivil toplum kuruluşu (STK) işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü himayesinde ve Adana Valiliğinin ev sahipliğindeki çalıştay kentteki bir otelde yapıldı.

        Çalıştayda, STK'ların önemi ve tarihsel gelişimi ile sektörün geçirdiği gelişim sürecinde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün rolü ve önemi anlatıldı.

        Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, konuşmasında toplumun her alanına ulaşabilecek sivil toplumun kuruluşlarının bulunduğunu kaydederek, bir ülküdeki sivil toplumların gelişmişliğinin o ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini belirtti.

        Sivil toplum kuruluşlarına çok geniş haklar tanındığını ifade eden Yiğit, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları konusunda iyi bir konumda olduğunu söyledi.

        Çalıştayda katılımcılara Yardım Toplama Kanunu ve Yardım Toplama Yönetmeliği konularında eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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