Adana'da takside bırakılan şüpheli kutudan kurdele çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, takside müşterinin bıraktığı şüpheli kutudan kurdele çıktı.

Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda taksiden inen müşteri, kendisine ait bir kutuyu aracın bagajında bırakarak hızla uzaklaştı.

Durumdan şüphelenen taksici, olayı polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.

Ekip, parçalanan kutuda kurdele bulunduğunu tespit etti.

Kutuda olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı.

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