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        Adana'da takside bırakılan şüpheli kutudan kurdele çıktı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, takside müşterinin bıraktığı şüpheli kutudan kurdele çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:20
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        Adana'da takside bırakılan şüpheli kutudan kurdele çıktı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, takside müşterinin bıraktığı şüpheli kutudan kurdele çıktı.

        Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda taksiden inen müşteri, kendisine ait bir kutuyu aracın bagajında bırakarak hızla uzaklaştı.

        Durumdan şüphelenen taksici, olayı polise bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.

        Ekip, parçalanan kutuda kurdele bulunduğunu tespit etti.

        Kutuda olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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