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        Adana'da şehitler için mevlit okutuldu

        Adana Büyükşehir Belediyesince, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:30
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        Adana'da şehitler için mevlit okutuldu
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        Adana Büyükşehir Belediyesince, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için mevlit programı düzenlendi.

        Program için Merkez Sabancı Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar ikindi namazını kıldı.

        Namazın ardından şehit askerler için mevlit okundu, dua edildi.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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