Adana'da şehitler için mevlit okutuldu

Adana Büyükşehir Belediyesince, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için mevlit programı düzenlendi.

Program için Merkez Sabancı Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar ikindi namazını kıldı.

Namazın ardından şehit askerler için mevlit okundu, dua edildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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