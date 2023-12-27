Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili 112 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da arasında bulunduğu tutuksuz 112 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili 112 sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da arasında bulunduğu tutuksuz 112 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.K, kendisine Ömer isimli bir kişinin ulaştığını ve bu kişinin banka kredisi konusunda kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini belirtti.

        Ömer'in kendisini arayıp bankaya çağırdığını anlatan sanık K.K, şöyle devam etti:

        "Ömer bana bankadan kredi çıktığını söyledi. Benden kredi çekmem karşılığında komisyon istedi. Bende kabul ettim. Bana verdiği belgeleri bankanın 2. katında bulunan kişinin yanına götürmemi söyledi. Bende bankada 2. katta bulunan personelin yanına giderek belgeleri imzaladım. Bankadan 22 bin lira kredi aldım. Bunun 6 bin lirasını komisyon olarak Ömer isimli kişi aldı. Ben kredimin 7 taksitini ödedim. Fakat borcumu tam olarak kapatamadım. Benim bankada kredi çekme işlemlerini yapan kişi şu an huzurda bulunan H.İ'dir."

        Sanık H.İ. ise müfettiş raporunu ve sanık K.K'nin aleyhe olan beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Ben kredi açmaya yetkili olan bir kişi değilim. Yetkili olan şube müdürüdür. Ben bireysel kredi asistanı olarak usulsüz bir işlem gerçekleştirmedim. Ben sadece istenilmesi gereken evrakları istedim. Bu evraklar eksik olsa zaten kredi verilmez. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Müşteki kamu bankası avukatı ise oluşan zarar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

        Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan 35 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına, beyanları alınmayan sanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücret zirvesi sona erdi
        Asgari ücret zirvesi sona erdi
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Adana'da şehitler için mevlit okutuldu
        Adana'da şehitler için mevlit okutuldu
        Adana'da bağımlılıkla mücadele yürüyüşü düzenlendi
        Adana'da bağımlılıkla mücadele yürüyüşü düzenlendi
        Adana'da takside bırakılan şüpheli kutudan kurdele çıktı
        Adana'da takside bırakılan şüpheli kutudan kurdele çıktı
        Adana'da eski HDP il yöneticisi hakim karşısında
        Adana'da eski HDP il yöneticisi hakim karşısında
        Adana'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" ya...
        Adana'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" ya...
        CHP Adana, Mersin, Hatay il başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması
        CHP Adana, Mersin, Hatay il başkanlıklarından "teröre lanet" açıklaması