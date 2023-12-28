Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ş. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ilçenin Namık Kemal Mahallesi'nde gece saatlerinde bisikletinin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit, yakalama tutanağı ve ikametinde yapılan aramada hassas terazinin de ele geçirilmesi dikkate alınarak A.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Sanık A.Ş. savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
        The New York Times'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı

        Benzer Haberler

        Adana'da 1115 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da 1115 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda firari zanlı yakalandı
        Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda firari zanlı yakalandı
        TIR'da 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi
        TIR'da 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi
        Adana'da tırda silah parçaları ele geçirildi
        Adana'da tırda silah parçaları ele geçirildi
        ADANA'DA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
        ADANA'DA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
        Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...