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        Adana'da cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:41
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        Adana'da cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma" suçundan 16 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan A.C.U'nun saklandığı ev tespit edildi.

        Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. A.C.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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