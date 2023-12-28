Adana'da cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma" suçundan 16 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası alan ve hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan A.C.U'nun saklandığı ev tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. A.C.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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