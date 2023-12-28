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        Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder ile yollarını ayırdı

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:45
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        Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder ile yollarını ayırdı
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Burcu Yönder ile karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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