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        Adana Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yeniden gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi

        Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:29 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:45
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        Adana Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yeniden gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi
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        Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı M.Ç. ve belediyenin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Y.D. hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

        Daha sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Operasyon

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de yapılan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

        Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet S'nin de aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

        Şüphelilerden Mürüvet S. ve belediye çalışanı Mehmet İlker T. ile firma yöneticileri Semih G, Tahir Cem U. ve Süleyman A. tutuklanmış, M.Ç. ve Y.D'nin de aralarında bulunduğu 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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