Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da hafif ticari araçta silah parçaları ele geçirildi

        Adana'da hafif ticari araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da hafif ticari araçta silah parçaları ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da hafif ticari araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında hafif ticari araçta silah parçaları taşındığını belirledi.

        Ekipler, takibe aldıkları aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, tabanca ve tüfeklere ait namlu, gövde, tetik, kurma kolu, yay, pim, iğne, gez, sürgü üstü nişangah gibi 7 bin 175 parça ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor'da Jovan Manev takıma geri döndü
        Adana Demirspor'da Jovan Manev takıma geri döndü
        Oto yedek parça satıcısı cinayetine karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)
        Oto yedek parça satıcısı cinayetine karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)
        Adana Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yeniden gözaltı...
        Adana Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yeniden gözaltı...
        Adana'da cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri öne sürülen 3 kişiden 2'si tutu...
        Adana'da cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri öne sürülen 3 kişiden 2'si tutu...
        Adana'da refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtar...
        Adana'da refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtar...
        Pozantı'da "teröre lanet" yürüyüşü
        Pozantı'da "teröre lanet" yürüyüşü