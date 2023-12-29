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        Depremzedeler için koşan Fransız yardımsever Adana'ya ulaştı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere destek olmak için Fransa'dan yola çıkan Claude Cazes, yaklaşık 80 gün süren koşusunu Adana'da tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:34
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        Depremzedeler için koşan Fransız yardımsever Adana'ya ulaştı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere destek olmak için Fransa'dan yola çıkan Claude Cazes, yaklaşık 80 gün süren koşusunu Adana'da tamamladı.

        Ekim ayında Perpignan'daki Türk Kültür Derneği önünden yola çıkan Cazes, İtalya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan güzergahlarını takip ederek geldiği Türkiye'de Adana'ya ulaştı.

        Sosyal medya aracılığıyla topladığı bağışları depremzedelere ulaştıran Cazes'e, koşusunun son 10 kilometresine gönüllü koşucular da eşlik etti.

        Koşusunu, hedefi olan Adana'da Tarihi Taş Köprü'de sonlandıran Cazes'i, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar karşıladı.

        Cazes, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini günlerce çeşitli mecralardan takip edenlere teşekkürlerini iletti.

        Türkiye'deki depremleri haber aldığında çok etkilendiğini anlatan Cazes, depremzedelere destek olmak için koşmaya karar verdiğini söyledi.

        Cazes, depremzedeler için başka projelerinin de olduğunu dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da Cazes'e Türkiye içindeki koşusunda ellerinden geldiğince destek verdiklerini söyledi.

        Cazes'in depremden zarar görenlere yardım için 3 bin 600 kilometre koşmayı göze aldığını belirten Karalar, "Çok değerli, önemli, duygusal bir davranış. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Aynı zamanda bu koşuyu dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Adana'da sonlandırması da bizim için çok önemli." diye konuştu.

        - "8 ay boyunca oruç tuttum"

        Karalar ve Cazes, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

        Cazes, burada, koşuya başlamadan önce 8 ay hazırlık yaptığını anlattı.

        Hristiyan olduğunu ifade eden Cazes, "Ancak sağlık açısından 8 ay boyunca oruç tuttum. Bu durum şimdiye kadar bana çok faydalı oldu. Depremden etkilenenleri anlamak için 80 gündür her akşam yıkayarak aynı kıyafetleri giyiyorum." dedi.

        Karalar, buradaki programda Cazes'e plaket verdi.

        Öte yandan, Cazes'in sosyal medya üzerinden yardım toplanma sürecinin 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na kadar devam edeceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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