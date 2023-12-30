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        Yukatel Adana Demirspor, Rodrigues ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:21
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        Yukatel Adana Demirspor, Rodrigues ile yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues'e teşekkür edilerek,"Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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