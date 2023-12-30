Adana'da restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restoranda elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Özdemir Sabancı Bulvarı'nda bir restoranda elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangında, iş yeri sahibinin yakını E.U. (97) da içeride mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, E.U'yu yaralı buldu.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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