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        Adana'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi

        Adana Sivil İnisiyatif Meclisi üyeleri, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:25
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        Adana'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi
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        Adana Sivil İnisiyatif Meclisi üyeleri, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, tarihi Taş Köprü'ye yürüdü.

        Burada konuşan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, terör örgütünün güvenlik güçlerine saldırıları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına tepki gösterdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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