Adana'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi üyeleri, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, tarihi Taş Köprü'ye yürüdü.

Burada konuşan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, terör örgütünün güvenlik güçlerine saldırıları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına tepki gösterdi.

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