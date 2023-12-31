Adana'da balon tenis kortu açıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sporcuların kışın rahat çalışabilmesi için tasarlanan balon tenis kortu hizmete girdi.

MKA Sports Kulübünce yaptırılan kort, Enbe Orkestrası Şefi ve tenis sporcusu Behzat Gerçeker'in de katıldığı törenle açıldı.

Açılışın ardından bazı sporcular, balon kortta gösteri maçı yaptı.

Kulüp Başkanı Murat Koçak, gazetecilere, portatif kortun müsabakalarda kolaylık sağladığını belirterek, "Sporcularımız kışın 3 ay ara vermek zorunda kalabiliyordu. Balon kortun yağmur ve rüzgardan koruması sayesinde artık rahat çalışabilecekler." dedi.

Tenisi yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getiren Koçak, katılımcılara teşekkür etti.

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