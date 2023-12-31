Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da balon tenis kortu açıldı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sporcuların kışın rahat çalışabilmesi için tasarlanan balon tenis kortu hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:56 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da balon tenis kortu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sporcuların kışın rahat çalışabilmesi için tasarlanan balon tenis kortu hizmete girdi.

        MKA Sports Kulübünce yaptırılan kort, Enbe Orkestrası Şefi ve tenis sporcusu Behzat Gerçeker'in de katıldığı törenle açıldı.

        Açılışın ardından bazı sporcular, balon kortta gösteri maçı yaptı.

        Kulüp Başkanı Murat Koçak, gazetecilere, portatif kortun müsabakalarda kolaylık sağladığını belirterek, "Sporcularımız kışın 3 ay ara vermek zorunda kalabiliyordu. Balon kortun yağmur ve rüzgardan koruması sayesinde artık rahat çalışabilecekler." dedi.

        Tenisi yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getiren Koçak, katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'

        Benzer Haberler

        Adana'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi
        Adana'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi
        Adana'da yılbaşı akşamına özel "hindi kebabı" satılacak
        Adana'da yılbaşı akşamına özel "hindi kebabı" satılacak
        Adana'da silahlı saldırıda oğul öldü, baba ağır yaralı
        Adana'da silahlı saldırıda oğul öldü, baba ağır yaralı
        Adana Şehir Hastanesi, kalp ameliyatında "minimal invaziv" yöntemini uygula...
        Adana Şehir Hastanesi, kalp ameliyatında "minimal invaziv" yöntemini uygula...
        Adana'da şüphe üzerine durdurulan taksiden 3 ruhsatsız silah çıktı
        Adana'da şüphe üzerine durdurulan taksiden 3 ruhsatsız silah çıktı
        Adana'da restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Adana'da restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı