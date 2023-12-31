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        Adana'da Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı

        Adana'da, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:03 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:29
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        Adana'da Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı
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        Adana'da, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Menderes Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programında sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şiir dinletisi sunuldu.

        AGD Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, Mekke gibi düşünerek Kudüs gibi hareket edebilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Kalplerinde derin izler bırakan iki kutsal şehir hakkında konuşmanın kendileri için bir şeref olduğunu belirten Beyaz, şunları kaydetti:

        "Mekke bizim için imanın ve birliğin simgesidir. Kudüs bizim için sadece coğrafik bir mekan değil. Aynı zamanda kalplerimize taşıdığımız en kutsal değerimizdir. Bu değerlerimize direnişi ve mücadeleyi hatırlatmalıdır. Mekke'de olduğu gibi Kudüs'te de Peygamber efendimizin secde izleri vardır. Ama maalesef bu kutsal topraklar siyonist işgali altındadır. Bütün Müslümanların birinci gündem maddesi bu topraklarımızı siyonist işgalden kurtarmaktır."

        Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programa siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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